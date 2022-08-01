Демар Дерозан продлил контракт с Nike. Он будет лицом именной линейки Кобе Брайанта

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Звездный защитник «Буллс» Демар Дерозан продлил контракт с Nike на 4 года.

Дерозан будет лицом именной линейки покойной легенды НБА Кобе Брайанта. Компания пока не озвучила, в чем будет выражаться это взаимодействие. 

Дерозан вырос в калифорнийском Комптоне и болел за «Лейкерс» Брайанта. После завершения 5-кратным чемпионом НБА игровой карьеры в 2016 году Демар представлял новые кроссовки в линейке Кобе.

По итогам прошлого сезона 32-летний Дерозан был включен во вторую символическую пятерку.

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