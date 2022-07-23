«Цедевита-Олимпия» подписала Карло Матковича

Форвард Карло Маткович (21 год, 208 см) перешел в словенскую «Целевиту-Олимпию», сообщил агент игрока Мишко Разнатович.

«Новый Орлеан» выбрал хорватского баскетболиста под общим 52-м номером на драфте НБА этого года.

В минувшем сезоне Маткович провел 25 матчей за сербскую «Мегу» в Адриатической лиге, набирая в среднем 11,6 очка, 6,1 подбора и 1,1 блок-шота.

продолжить выступать в Еврокубке в сезоне-2022/23.

Первый номер драфта НБА-2023 уже известен. За лучшим европейцем после Дончича ныряет даже «Сан-Антонио» Грегга Поповича