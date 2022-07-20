«Юта» может обменять Майка Конли

«Юта» ведет переговоры с несколькими клубами о возможном обмене опытного разыгрывающего (34 года, 185 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

В начале июля «Юта» обменяла центрового Руди Гобера в «Миннесоту» на Малика Бизли, Патрика Беверли, Леандро Больмаро, Джарреда Вандербилта, Уокера Кесслера и четыре драфт-пика.

В последние дни ходят слухи также о возможном обмене атакующего защитника «Джаз» Донована Митчелла. Интерес к 25-летнему игроку проявили «Нью-Йорк», «Майами» и «Бруклин».

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов