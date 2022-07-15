НБА проверит переход Пи Джей Такера в «Филадельфию» на возможное нарушение правила тамперинга

НБА планирует провести тщательное расследование из-за возможного нарушения правила тамперинга при переходе форварда в «Филадельфию», сообщает инсайдер Марк Стейн.

Такер подписал с «Сиксерс» трехлетнее соглашение на 33,2 млн долларов на правах свободного агента.

Агент игрока объявил о сделке через минуту после открытия рынка свободных агентов. По словам Стейна, за четыре дня до открытия рынка многие команды лиги были убеждены, что Такер перейдет в «Филадельфию».

Президентом «76-х» является , с которым Такер знаком по работе в «Хьюстоне».

В сезоне-21/22 Такер играл за . 37-летний форвард помог команде дойти до финала конференции. Его средние показатели – 7,6 очка и 5,5 подбора при 41% попадания из-за дуги.

Дюрэнт и Ирвинг ждут обмен из «Бруклина», Харден до сих пор не подписался, новых контрактов – уже на 2 млрд. В НБА открылось окно переходов