Кевину Дюрэнту не понравилась идея проводить внутрисезонный турнир в исторических местах по всей стране

Известный блогер Роб Перес предложил НБА и комиссионеру лиги Адаму Сильверу последовать примеру Drew League и проводить матчи внутрисезонного турнира в исторических баскетбольных местах, залах и парках по всей стране.
Звездный форвард «Бруклина» скептически отнесся к идее Переса, опубликовав в ответ мем с недовольным лицом.
На днях Совет управляющих НБА обсудил концепцию внутрисезонного турнира с участием всех 30 команд лиги. Турнир состоится не раньше сезона-2023/24.
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