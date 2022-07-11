Малик Бизли заявил, что способен стать игроком Матча всех звезд

По словам инсайдера The Athletic Тони Джонса, атакующий защитник Малик Бизли после перехода в «Юту» намерен выйти на новый уровень игры.

сказал, что у него есть потенциал стать игроком Матча всех звезд, и он хочет реализовать этот потенциал», – пишет Джонс.

В минувшем сезоне Бизли набирал за «Миннесоту» 12,1 очка, 2,9 подбора и 1,5 передачи в среднем за матч. 25-летний защитник перешел в «Юту» в результате обмена Руди Гобера в «Миннесоту».

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