«Даллас» подпишет многолетний контракт с Джейденом Харди

подпишет многолетнее соглашение с атакующим защитником Джейденом Харди (20 лет, 193 см), которого «Мавс» выбрали под 37-м номером на драфте-2022.

Как сообщает инсайдер НБА Марк Стейн, контракт с игроком будет официально подписан до того, как он дебютирует в Летней лиге НБА в конце этой недели.

Ожидается, что Харди получит соглашение сроком на три года и зарплатой чуть более 1 миллиона долларов за сезон.

Минувший сезон Джейден провел в Лиге развития, выступая за команду Ignite. В его активе 17,7 очка, 4,6 подбора, 3,2 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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