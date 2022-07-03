Светлана Абросимова: «Следующий сезон в России будет непредсказуемым»

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года считает, что чемпионат России стал более непредсказуемым и интереснее после отъезда легионеров.

«У нас в России раньше получалось так — две-три сильные команды с хорошими иностранками. Все знали, кто займет призовые места. А сейчас клубы в равных условиях. И чемпионат, наоборот, стал интересен. Я разговаривала со своими коллегами, они признаются: «Мы начали смотреть игры, потому что не знаешь, что произойдет».

Мы видели это в мужском баскетболе, когда ЦСКА уступил «Зениту». То же самое случилось и в женском — УГМК проиграл курскому «Динамо».

Следующий сезон будет непростой, непредсказуемый, но после пандемии наши генеральные менеджеры готовы на все. Тогда люди испытывали шок и не знали, как с этим работать, что делать. Нельзя было никуда ездить, срывались игры, болели люди. Теперь мы готовы ко всему. Это новый вызов, и наши профессионалы со всем справятся. Сейчас проще, чем в пандемию», — сказала Абросимова.

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