Светлана Абросимова: «Необходимо искать возможности выступать. Выезжать в Африку, Китай, Белоруссию»

Двукратная чемпионка Европы Светлана Абросимова заявила, что российские команды могут поддерживать форму после отстранения, играя с африканскими командами.

«Нынешняя ситуация — окно возможностей. Нельзя расстраиваться и думать о плохом, что тебя год или два не будет на международной арене. Нужно продолжать работать. Понимать, в чем можно прибавить. Усилить свою физическую форму, отработать технические элементы. Необходимо искать возможности выступать. Выезжать в ту же Африку, Китай, Белоруссию. Надо просто быть позитивно настроенным и трудиться.

Африканские команды на Олимпийских играх — очень сильные соперники. Они физически отлично развиты. Сейчас мы с ними встречаемся только на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Но в тех же сборных Испании, Франции очень много темнокожих спортсменок, поэтому у нас была возможность поиграть против всех.

У молодого поколения, конечно, будет стресс, когда через два-три года им разрешат наконец выступать на международном уровне. Сложно. Но ничего, такой период. Надо справляться», — сказала Абросимова.

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