Кевон Луни остается в «Голден Стэйт» – 25,5 млн на три года

Свободный агент (26 лет, 206 см) договорился с «Голден Стэйт» о новом трехлетнем контракте на 25,5 миллиона долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

26-летний центровой является трехкратным чемпионом в составе «Уорриорз» (2017, 2018, 2022).

Луни был выбран «Уорриорз» под последним номером первого раунда драфта 2015 года, после того, как они выиграли первый из четырех титулов.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Луни провел все 82 матча, набирая в среднем 6,0 очка, 7,3 подбора и 2,0 передачи.

Состав «Голден Стэйт»-2022 – не только чемпионский, но и самый дорогой в истории. Получится ли его сохранить и что ждет команду летом?

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