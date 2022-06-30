Совет акционеров Евролиги подтвердил увольнение Жорди Бертомеу

Совет акционеров ратифицировал увольнение с поста генерального директора лиги. Голосование состоялось сегодня в ходе удаленного собрания.

Преемник Бертомеу пока неизвестен. Ожидается, что Бертомеу продолжит работу в лиге в качестве консультанта.

Испанские и турецкие клубы выступили за то, чтобы сохранить Бертомеу в качестве главы Евролиги. Однако большинство, шесть клубов, проголосовало за увольнение Бертомеу. Вопрос о том, чтобы забрать у ЦСКА право голоса, не стоял, поскольку российский клуб остается акционером Евролиги, несмотря на его отстранения от участия в следующем сезоне.

Бертомеу был главой Евролиги с 2000 года.

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