Саша Обрадович близок к назначению на пост главного тренера «Црвены Звезды»
Саша Обрадович близок к возвращению в «Црвену Звезду».
Согласно информации BasketNews, 56-летний сербский специалист находится на финальной стадии согласования контракта с белградским клубом.
Ожидается, что Обрадович сменит на посту главного тренера «Црвены Звезды» Янниса Сферопулоса, который руководил с командой с 2023-го года.
Перемены в тренерском штабе происходят на фоне непростого начала сезона-2025/26 для «Црвены Звезды»: поражения в двух первых матчах Евролиги дома от «Милана» и на выезде от «Баварии», а также неожиданное домашнее поражение в Адриатической лиге от «Задара».
Обрадович ранее уже работал в «Црвене Звезде» в 2020 году, но покинул клуб в середине своего первого сезона. Прошлым местом работы сербского специалиста было «Монако».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
