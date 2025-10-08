Саша Обрадович близок к назначению на пост главного тренера «Црвены Звезды»

Саша Обрадович близок к возвращению в «Црвену Звезду».

Согласно информации BasketNews, 56-летний сербский специалист находится на финальной стадии согласования контракта с белградским клубом.

Ожидается, что Обрадович сменит на посту главного тренера «Црвены Звезды » Янниса Сферопулоса, который руководил с командой с 2023-го года.

Перемены в тренерском штабе происходят на фоне непростого начала сезона-2025/26 для «Црвены Звезды »: поражения в двух первых матчах Евролиги дома от «Милана» и на выезде от «Баварии», а также неожиданное домашнее поражение в Адриатической лиге от «Задара».

Обрадович ранее уже работал в «Црвене Звезде» в 2020 году, но покинул клуб в середине своего первого сезона. Прошлым местом работы сербского специалиста было «Монако».