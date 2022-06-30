«Мемфис» проявляет большой интерес к Джо Инглсу

проявляет большой интерес к бывшему форварду «Юты» (34 года, 203 см), который стал свободным агентом, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

Инглс провел за «Юту» семь с половиной сезона, но перед февральским дедлайном перешел в «Портленд» в результате обмена. Австралиец не сыграл за «Блэйзерс» ни одного матча из-за операции по поводу разрыва передней крестообразной связки колена.

По словам Фишера, Инглс получил предложения от нескольких команд лиги, в том числе от .

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