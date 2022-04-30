Генеральный менеджер НБА: «Оладипо будет искать новую команду, в которой сможет поднять свою стоимость»

Анонимный генеральный менеджер высказал мнение о том, что защитник в ближайшее время покинет клуб.

По словам управленца, 2-кратный участник Матча звезд с высокой вероятностью перейдет в команду второго эшелона, в которой сможет хорошо проявить себя и рассчитывать на выгодное соглашение.

«Оладипо не задержится надолго в «Майами». Он по-прежнему может рассчитывать на минимальный контракт в следующем сезоне... в команде, в которой сможет преуспеть, вроде «Сакраменто» или «Никс», «Блэйзерс». Но не в «Майами», это очевидно», – сказал управленец.

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