Эли Окобо заключил соглашение с «Монако»

Разыгрывающий «Виллербана» (24 года, 191 см) продолжит карьеру в . Как сообщает Eurohoops, стороны договорились о контракте с зарплатой 1 миллион долларов за год.

Окобо помог «Виллербану» завоевать третий подряд титул чемпиона Франции в финальной серии против «Монако» (3-2). В решающем пятом матче защитник набрал 20 очков, 9 передач и 7 подборов.

24-летний Окобо вернулся из НБА в Европу в сезоне-2021/22 и быстро стал ключевым игроком ротации , набирая в среднем 13,2 очка, 3,8 передачи и 3,2 подбора в играх французской лиги. Показатели в составили 14,5 очка, 3,9 передачи и 2,8 подбора.

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