«Виллербан» в 21-й раз стал чемпионом Франции

в третий раз подряд стал победителем чемпионата Франции в сезоне-2021/22.

Это 21-й титул в истории клуба. «Виллербан» является рекордсменом лиги по данному показателю.

В финальной серии «Виллербан» обыграл со счетом 3-2. Решающий пятый матч прошел в напряженной борьбе и закончился незначительной лионской команды в овертайме – 84:82.

Самым результативным игроком пятого матча стал разыгрывающий «Виллербана» Эли Окобо (24 года, 191 см). В его активе 20 очков, 9 передач и 7 подборов за 40 минут на площадке.

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