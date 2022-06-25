Джим Бойлен возглавит сборную США в матчах квалификации ЧМ-2023

Бывший главный тренер (2018-2020) Джим Бойлен будет руководить сборной США в ближайших матчах квалификационного турнира к чемпионату мира-2023.

Американская сборная проведет гостевые игры против Пуэрто-Рико 1 июля и против Кубы 4 июля. Команда будет составлена из игроков Лиги развития НБА.

После четырех матчей США лидирует в своей отборочной группе с показателями 3-1, на втором месте – Мексика (3-1), на третьем – Пуэрто-Рико (2-2), на четвертом – Куба (0-4).

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