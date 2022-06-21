Бывшая девушка Рондо отменила запрос на охранный приказ. Стороны достигли соглашения

Бывшая девушка разыгрывающего Рэджоно Рондо и мать его детей Эшли Бэчелор отменила запрос на срочный охранный приказ в отношении баскетболиста.

Запрос был подан в середине мая. Бэчелор требовала защиты для нее, сына и дочери. 36-летняя женщина рассказала, как баскетболист на глазах у детей наставил на нее пистолет и угрожал убить.

По информации ESPN, запрос был отменен на прошлой неделе после того, как «стороны достигли соглашения».

По словам девушки, 11 мая Рондо играл в видеоигры с сыном, когда она попросила мальчика разделить белье. Рэджон пришел в ярость и разбил игровую приставку об стену на глазах у ребенка, после чего начал крушить все в доме.

Бэчелор попыталась успокоить Рэджона, но тот в ответ начал угрожать ей убийством. Потом он вышел из дома, а через 15 минут вернулся с пистолетом и потребовал, чтобы она отдала ему сына. По словам Эшли, Рондо, держа пистолет, кричал на сына и спрашивал, почему тот боится отца. Девушка не вмешивалась, потому что боялась, что он ее застрелит.

Позже приехали родители Рэджона, и хотя им тоже не удалось успокоить баскетболиста, он в конце концов уехал.

Бэчелор заявляла, что боится за свою безопасность и безопасность детей.

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