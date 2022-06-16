«Индиана» интересуется Фурканом Коркмазом

Теги возможные переходы Индиана Филадельфия НБА Фуркан Коркмаз Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Фуркан Коркмаз входит в сферу интересов «Индианы», пишет Philadelphia Inquirer.

Издание отмечает, что «Пэйсерс» могли приобрести турецкого игрока перед дедлайном на обмены в феврале.

В нынешнем сезоне 24-летний Коркмаз набирал в среднем 7,6 очка, 2,6 подбора и 1,9 передачи. Он имел худший процент реализации трехочковых за 5-летнюю карьеру в НБА (28,9%).

Ранее проходила информация, что «Сиксерс» намерены использовать игрока в потенциальном обмене.

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