Данкан Робинсон: «Сидеть на скамейке – отстой»

Форвард «Майами» поделился впечатлениями от концовки сезона-2021/22. «Хит» уступили «Селтикс» в финале Восточной конференции (3-4).

Игрок был переведен на скамейку запасных в последних матчах регулярного чемпионата. Во время плей-офф он также не появлялся в стартовой пятерке, в среднем проводя на площадке 12,2 минуты и набирая 5,6 очка.

«Сидеть на скамейке – это отстой. Особенно, когда ты чувствуешь, что способен помочь команде победить. Это действительно тяжело», – заявил Робинсон в своем подкасте The Long Shot.

При этом снайпер «Хит» отметил, что ценит опыт выступления в сильной команде, которая сумела дойти до финала Восточной конференции.

«Просто быть частью такого похода – особенная возможность. Мы были в одной победе от финала. Я уже играл там, но это каждый раз дарит незабываемые эмоции», – сказал Данкан.

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики