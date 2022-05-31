Чемпионат Италии. Плей-офф. 1/2 финала. «Дертона» встретится с «Виртусом»

Во вторник, 31 мая, состоится третий матч серии 1/2 финала плей-офф итальянской Серии А между «Дертоной» и «Виртусом».

Чемпионат Италии

Плей-офф

1/2 финала (до трех побед)

Третий матч

ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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