«Даллас» хочет сохранить Тео Пинсона

«Даллас» хочет сохранить в составе атакующего защитника .

Пинсон в нынешнем сезоне принял участие лишь в 19 матчах за «Мэверикс», набирая 2,5 очка за игру. Главный тренер техасцев Джейсон Кидд при этом отмечал важность 26-летнего баскетболиста с точки зрения создания в команде правильного настроя.

«На площадке наш MVP Дончич, в раздевалке – Тео Пинсон», – заявил ранее Кидд.

«Даллас» надеется, что ему удастся найти место в ростере под Пинсона.

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