«Уорриорз» могут повторить достижение «Буллс» Майкла Джордана

Если «Голден Стэйт» завершит финальную серию Западной конференции против в свою пользу, «Уорриорз» станут первым клубом после «Буллс» времен , который шесть раз за восемь сезонов доходил до финала НБА.

«Голден Стэйт» ведет в серии с «Далласом» – 3-1. Пятый матч состоится сегодня на площадке «Уорриорз».

играл в финале в 91, 92, 93, 96, 97, 98 годах и победил во всех сериях. «Голден Стэйт» доходил до финала в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах и завоевал три титула (2015, 2017, 2018).

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