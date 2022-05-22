Луиджи Ламоника завершил судейскую карьеру

Один из самых известных европейских судей Луиджи Ламоника объявил о завершении карьеры.
56-летний специалист решил уйти из судейства после «Финала четырех» Евролиги 2022 года в Белграде.
Ламоника получил международную лицензию в 1996 году и с тех пор находится в авангарде самых важных и знаковых баскетбольных соревнований. За свою карьеру он принял участие почти в 1000 матчей.
Итальянец работал на двух Олимпиадах, двух чемпионатах мира, шести чемпионатах Европы и множестве «Финалов четырех» Евролиги, начиная с 2002 года в Болонье и заканчивая 2022 годом в Белграде.
Итальянский арбитр работал на финальном матче Евролиги-2022, в котором «Анадолу Эфес» обыграл «Реал» (58:57).
Главный итальянец баскетбола – судья Ламоника. У него враги по всему миру, но дома дали титул рыцаря