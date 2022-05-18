Генменеджер «Хьюстона»: «Готовы обменять 3-й пик, если поступит выгодное предложение»

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Генеральный менеджер «Хьюстона» Рафаэль Стоун оценил возможность обмена третьего выбора на драфте этого года, который принадлежит команде.

«Если другие команды будут заинтересованы в какой-либо сделке, мы всегда готовы выслушать. Если есть предложение, которое имеет смысл для обеих команд, оно будет рассмотрено. Мы очень рады. Я уверен, что мы станем более способной командой в следующем сезоне, выбрав игрока под третьим пиком или совершив обмен», – заявил Стоун.

«Рокетс» заняли последнее место в регулярном чемпионате (20-62) и претендовали на 1-й пик драфта-2022. По итогам лотереи клуб получил лишь третий выбор.

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