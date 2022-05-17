Луис Скола станет мажоритарным владельцем «Варезе»

Итальянский «Варезе» объявил, что генеральный директор клуба выразил желание воспользоваться правом приобрести 51 процент акций клуба, как это предусмотрено контрактом, подписанным прошлым летом.

«Я очень доволен этой возможностью. Уверен, что это решение может привести к большому успеху в будущем», — сказал Скола.

Прославленный аргентинский тяжелый форвард в сентябре прошлого года завершил спортивную карьеру в возрасте 41 года и перешел на управленческую работу. Скола был назначен новым генеральным директором , за который выступал в сезоне-2020/21.

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