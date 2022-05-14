Светислав Пешич: «Не понимаю, почему Василие Мицичу не дали MVP Евролиги»

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич был удивлен, что разыгрывающий не был удостоен приза MVP Евролиги в нынешнем сезоне.

«Мицич – лучший бомбардир Евролиги, хотя и является разыгрывающим. Странно, как он мог не войти в пятерку лучших? В Евролиге бывает всякое. Как это возможно, что лучший бомбардир и самый ценный игрок прошлого года не попал в первую команду?

Он был тем, кто поддерживал «Эфес» на плаву в матчах против . Конечно, его товарищи по команде тоже помогали. Поверить не могу, что он не станет MVP. Я думал, что это была ошибка. Я не понимаю этого решения, при всем уважении. Он практически в одиночку вывел «Эфес» в «Финал четырех». Он лучший без всякого преувеличения», – заявил Пешич.

Мицич стал MVP Евролиги в сезоне-2020/21. В этом году он попал лишь во вторую символическую сборную турнира.

В нынешнем сезоне сербский разыгрывающий провел в Евролиге 28 матчей, набирая в среднем 18 очков, 4,7 передачи, 2,6 подбора и 1,1 перехвата при реализации 30,8% трехочковых.

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