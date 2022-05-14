Кевин Лав: «Люди из сборной США подставили меня»

Форвард «Кавальерс» поделился своим мнением о ситуации перед Олимпийскими играми в Токио, когда он был вызван в сборную США, но в последний момент понял, что не готов, и покинул расположение команды.

Генеральный менеджер сборной США Джерри Коланджело заявил после этого, что вызов Лава был ошибкой, а баскетболист приехал в национальную команду в плохой форме.

«Я сотрудничаю со сборной с 17 лет. Приехал в лагерь команды не в оптимальном состоянии, просто не мог быть готов на 100 процентов из-за проблем с голенью, которые у меня были перед этим. Я по-прежнему мог приносить пользу за счет броска, растягивать защиту, но выяснилось, что с подвижностью ситуация была не идеальной, скажем, мне было сложно меняться в защите.

Люди из сборной США, с которыми у меня были взаимоотношения на протяжении долгого времени, просто подставили меня. Мне это не понравилось. Мне кажется, я действовал правильно и сделал все, что мог, стараясь достичь определенного уровня. Я не мог заранее знать, как буду себя чувствовать.

На попадание в эту команду претендуют 450 человек, а оказываются там в итоге 10-12 игроков. И это не так много людей. Было несправедливо так поступать со мной. Как мне кажется, в этом элитном братстве люди должны помогать друг другу, заботиться друг о друге.

Я не держу зла и всех люблю, у меня сохраняются хорошие отношения с этими людьми, Шон Форд остается моим другом и всегда им будет. Сейчас команду принял Грант Хилл, он потрясающий. Надеюсь, что все еще являюсь частью команды», – заявил Лав.

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