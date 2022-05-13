Сборная Нигерии два года не будет участвовать в международных турнирах

Президент Нигерии Мохаммаду Бухари заявил, что мужская и женская сборные страны не будут принимать участие в международных турнирах в течение двух лет.

«После бесконечных кризисов, которые преследовали и почти парализовали развитие баскетбола в стране, президент Мухаммаду Бухари сегодня одобрил отказ Нигерии от участия во всех международных баскетбольных соревнованиях сроком на два года», — говорится в заявлении федерального министерства по делам молодежи и спортивного развития Нигерии.

Ранее сообщалось сборная Нигерии может быть отстранена от участия в чемпионате мира 2023 года. Причина в том, что руководители нигерийской национальной команды не следовали правилам ФИБА и не провели выборы членов правления.

Высока вероятность, что Нигерия пропустит отборочный турнир Олимпийских игр 2024 года.

«У нигерийцев в зале было два болельщика – главный тренер и его сын». Россия начала ЧМ с победы