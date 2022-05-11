Рокас Йокубайтис получил награду «Восходящая звезда» Евролиги-2021/22

Разыгрывающий «Барселоны» получил награду «Восходящая звезда» сезона Евролиги-2021/22.

21-летний литовец присоединился к «Барсе» в июле прошлого года, незадолго до того, как был выбран «Оклахомой» под 34-м номером драфта НБА-2021. Позже права на игрока обменяли в «Нью-Йорк».

Йокубайтис помог испанской команде выйти в «Финал четырех» , набирая 7,2 очка, 2,8 передачи и 1,6 подбора в среднем за матч.

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