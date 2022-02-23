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    Представитель «Никс» посетил Кубок Короля Испании, чтобы посмотреть на Рокаса Йокубайтиса

    Теги Нью-Йорк Барселона НБА Кубок Короля Испании Рокас Йокубайтис Баскетбол

    Представитель «Нью-Йорка» в минувшие выходные посетил Гранаду, где проходил Кубок Короля Испании, чтобы посмотреть на игру разыгрывающего «Барселоны» Рокаса Йокубайтиса.

    «Я видел его, мы переписывались. Может быть, они придут ко мне позже, в марте или апреле, я не знаю», – сказал 21-летний литовец.

    Йокубайтис был выбран «Оклахомой» на драфте НБА 2021 года под 34-м номером. В день драфта литовца обменяли в «Нью-Йорк».

    Показатели Йокубайтиса в Кубке Короля Испании составили 8,7 очка и 4,3 передачи в среднем за матч.

    Аферист два месяца выдавал себя за игрока «Жальгириса». Купил экипировку, следил за командой, делился «инсайдами» – все ради секса и 10 тысяч евро

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