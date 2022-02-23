Представитель «Никс» посетил Кубок Короля Испании, чтобы посмотреть на Рокаса Йокубайтиса

Представитель в минувшие выходные посетил Гранаду, где проходил , чтобы посмотреть на игру разыгрывающего «Барселоны» .

«Я видел его, мы переписывались. Может быть, они придут ко мне позже, в марте или апреле, я не знаю», – сказал 21-летний литовец.

Йокубайтис был выбран «Оклахомой» на драфте 2021 года под 34-м номером. В день драфта литовца обменяли в «Нью-Йорк».

Показатели Йокубайтиса в Кубке Короля Испании составили 8,7 очка и 4,3 передачи в среднем за матч.

Аферист два месяца выдавал себя за игрока «Жальгириса». Купил экипировку, следил за командой, делился «инсайдами» – все ради секса и 10 тысяч евро