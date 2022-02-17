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    Рокас Йокубайтис: «Когда почувствую, что полностью готов, подумаю о том, чтобы поехать в НБА»

    Теги Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА чемпионат Испании Рокас Йокубайтис Баскетбол

    Разыгрывающий «Барселоны» Рокас Йокубайтис заявил, что подумает о переезде в НБА, когда будет полностью готов к сильнейшей лиге в мире.

    «Что я понял сейчас и не понимал раньше, так это то, что многие европейский игроки возвращаются из НБА в Европу, а это значит, что, возможно, они не были готовы на 100 процентов к НБА.

    Когда я почувствую, что полностью готов и получил от Европы все, что мог, тогда и подумаю о том, чтобы поехать в НБА. Я не говорю, что я не готов, но я сосредоточен на другом.

    Есть надежда увидеть вас в следующем сезоне в Европе?

    Посмотрим», – сказал литовец в интервью BasketNews.

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