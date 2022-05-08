«Нью-Йорк» интересуется Тайусом Джонсом

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Разыгрывающий «Гриззлис» Тайус Джонс (25 лет, 183 см) попал в сферу интересов «Нью-Йорка», сообщает New York Post.

«Запасной разыгрывающий «Мемфиса» Тайус Джонс отыграл три сезона за Тома Тибодо в «Миннесоте». Он завершает свой лучший сезон в карьере, и «Никс» за ним следят», – пишет журналист New York Post Марк Берман.

В нынешнем сезоне Джонс набирал в среднем 8,7 очка и 4,4 передачи. Игрок становится неограниченно свободным агентом этим летом.

В сезоне-2021/22 его зарплата составляла 8,4 миллиона долларов.

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