«Нью-Йорк» интересуется Тайусом Джонсом

Разыгрывающий «Гриззлис» (25 лет, 183 см) попал в сферу интересов , сообщает New York Post.

«Запасной разыгрывающий Тайус Джонс отыграл три сезона за в «Миннесоте». Он завершает свой лучший сезон в карьере, и «Никс» за ним следят», – пишет журналист New York Post Марк Берман.

В нынешнем сезоне Джонс набирал в среднем 8,7 очка и 4,4 передачи. Игрок становится неограниченно свободным агентом этим летом.

В сезоне-2021/22 его зарплата составляла 8,4 миллиона долларов.

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