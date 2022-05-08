Джордан Мики выиграл приз «Лучший защиющийся игрок» Лиги ВТБ-21/22

Форвард «Зенита» стал обладателем награды «Лучший защищающийся игрок» лиги ВТБ в сезоне-2021/22.

Американец оказался лидером по перехватам – 1,2 в среднем за матч. Санкт-петербургская команда завершила регулярный чемпионат на втором месте по игре в обороне, пропуская в среднем лишь 74 очка за встречу.

Всего в регулярном чемпионате Мики провел 13 матчей, набирая 13,5 очка, 4,2 подбора и 1,8 передачи.

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