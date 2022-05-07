Начался демонтаж УСК ЦСКА в Москве

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Начался процесс демонтажа Универсального спортивного комплекса ЦСКА им. А. Я. Гомельского.

«Свободный агент» опубликовал видеозапись процесса разрушение стены с помощью экскаватора.

На арене в течение многих лет базировался баскетбольный ЦСКА. Команда проводила здесь матчи Единой лиги ВТБ и Евролиги.

В январе 2021-го года было объявлено, что здание будет демонтировано. На его месте до конца 2022-го года планировалось возвести новый спортивный комплекс.

Еще пара матчей – и дом ЦСКА имени Гомельского снесут. Там играл «Жальгирис» с Сабонисом, а в нулевые приезжал клуб НБА

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