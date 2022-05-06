Иван Едешко: «УНИКС – не подарок для ЦСКА»

Олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко не видит среди полуфиналистов Лиги ВТБ фаворита на победу в чемпионате, но считает, что в финале встретятся ЦСКА и УНИКС.

«Фаворит – это та команда, которая играет ровно, сейчас такого клуба нет. У них бывают определенные всплески, но лидеры нередко проигрывают слабым командам, нет постоянства.

Я думаю, в финале встретятся ЦСКА и , но хочу сказать, что казанская команда – не подарок для ЦСКА, они сумели сохранить многих своих лидеров», – сказал Едешко.

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