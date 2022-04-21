Премьер-лига. Женщины. «Ника» повела 2-0 в серии за 3-е место против МБА

В четверг, 21 апреля, «Ника» из Сыктывкара дома одержала вторую победу над московской МБА в серии за 3-е место женской Премьер-лиги (75:65, 2-0).

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Серия за 3-е место (до трех побед)

Второй матч

НИКА – МБА – 75:65 (15:14, 14:15, 21:11, 25:25)

НИКА: Мусина (29 + 14 подборов), Голдырева (14), Марченкова (10 + 7 подборов), Федоренкова (10).

МБА: Логунова (17), Майга (10).

21 апреля. 19:00

«Ника» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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