Премьер-лига. Женщины. «Ника» повела 2-0 в серии за 3-е место против МБА

В четверг, 21 апреля, «Ника» из Сыктывкара дома одержала вторую победу над московской МБА в серии за 3-е место женской Премьер-лиги (75:65, 2-0).
Чемпионат России
Женщины
Плей-офф
Серия за 3-е место (до трех побед)
Второй матч
НИКА – МБА – 75:65 (15:14, 14:15, 21:11, 25:25)
НИКА: Мусина (29 + 14 подборов), Голдырева (14), Марченкова (10 + 7 подборов), Федоренкова (10).
МБА: Логунова (17), Майга (10).
21 апреля. 19:00
«Ника» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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