У Зака Лавина прервалась серия из 478 подряд матчей без плей-офф

Защитник в воскресенье дебютировал в плей-офф в матче первого раунда с «Милуоки» (86:93, 0-1).

У Лавина прервалась самая продолжительная в НБА активная серия из 478 подряд матчей в регулярках без выходов в рамках плей-офф.

Лавин в первой для себя встрече плей-офф набрал 18 очков (6 из 19 с игры), 10 подборов и 3 передачи.

Теперь самая продолжительная в лиге активная серия матчей без плей-офф принадлежит из «Индианы» (468 матчей).

Плей-офф НБА стартует уже сегодня. Рассказываем, кто станет чемпионом в этом году