Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Шопрон» сыграет с «Фенербахче» в финале, «Авенида» и УСК сражаются за 3-е место

Сегодня в Стамбуле пройдут решающие матчи «Финала четырех» женской Евролиги.
В матче за 3-е место испанская «Авенида» сражается с чешским УСК. В финале венгерский «Шопрон» сыграет с турецким «Фенербахче».
Финал четырех
Стамбул, Турция
Матч за 3-е место
АВЕНИДА ИСПАНИЯ – УСК Чехия
10 апреля. 14:00
Финал
Шопрон Венгрия – Фенербахче Турция
10 апреля. 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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