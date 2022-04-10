Евролига. Женщины. «Финал четырех». «Шопрон» сыграет с «Фенербахче» в финале, «Авенида» и УСК сражаются за 3-е место

Сегодня в Стамбуле пройдут решающие матчи «Финала четырех» женской Евролиги.

В матче за 3-е место испанская сражается с чешским УСК. В финале венгерский «Шопрон» сыграет с турецким «Фенербахче».

Финал четырех

Стамбул, Турция

Матч за 3-е место

АВЕНИДА ИСПАНИЯ – УСК Чехия

10 апреля. 14:00

Финал

Шопрон Венгрия – Фенербахче Турция

10 апреля. 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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