«Локомотив-Кубань» собирается продлить контракт с Александром Щербеневым

ив-Кубань» намерен предложить новый долгосрочный контракт разыгрывающему Александру Щербеневу (21 год, 188 см).

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Соглашение разыгрывающего с краснодарцами заканчивается в конце текущего сезона. Боссы «Локо» готовят для своего воспитанника новый 3-летний контракт на улучшенных условиях.

Отмечается, что Щербенев может привлечь внимание других российских топ-клубов.

В 11 матчах Лиги ВТБ Александр набирает 5,7 очка, 1,0 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

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