Александр Щербенев: «Я не самый мощный игрок. Значит, нужно быть хитрее соперников»

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев рассказал о своей роли на площадке.

В матче Лиги ВТБ с «Енисеем» (86:82) Щербенев набрал 14 очков, 5 подборов и 6 передач.

– Моя основная задача на площадке – организовать нападение. Я готов брать на себя инициативу, ответственность за завершение атак, но точно не концентрируюсь на том, чтобы стремиться набрать как можно больше очков в матче, отметиться в статистике. Я, в первую очередь, должен организовывать игру, а дальше решения принимаю в зависимости от ситуации. Самое главное – принести пользу команде, и не важно – передачей или точным броском. При этом нельзя забывать об обороне. Доверие тренеров и партнеров формируется в том числе и за счет надежной игры в защите.

– На позиции разыгрывающего тебе нередко приходится соперничать с более рослыми и мощными игроками. Как удается выдерживать конкуренцию?

– Баскетбол – интеллектуальная игра. Здесь на первом месте то, какие решения ты принимаешь. Если кто-то сильнее – надо быть хитрее. В матче с «Енисеем» я старался это показать. Да, есть ребята мощнее на моей позиции. Я благодарен нашему тренеру по физподготовке Алехандро Гарсии за то, как он мне помогает нашей совместной работой эту разницу нивелировать. Я вижу, что сильно изменился – стал сильнее и быстрее благодаря этой его работе со мной. Но это непрекращающийся процесс, и уверен, что я еще только в начале пути. Дальше будет лучше.

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