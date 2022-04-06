«Индиана» подписала многолетние контракты с Вашингтоном и Тэйлором, отчислила Сайкса

подписала многолетние соглашения с разыгрывающим Дуэйном Вашингтоном (22 года, 191 см) и форвардом Терри Тэйлором (22 года, 196 см).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, клуб преобразовал их двусторонние контракты в полноценные.

В нынешнем сезоне Вашингтон набирает за «Пэйсерс» 9,6 очка в среднем за матч при реализации 36,6% трехочковых. Показатели Тэйлора – 9,6 очка и 5,2 подбора.

Кроме того, «Индиана» отчислила разыгрывающего Кейфера Сайкса (28 лет, 180 см), который провел за команду 32 матча в нынешнем регулярном чемпионате, набирая в среднем 5,6 очка.

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