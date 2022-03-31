ACB. «Сан-Пабло Бургос» сыграет с «Гран-Канарией»

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В четверг, 31 марта, в рамках регулярного чемпионата Испании «Сан-Пабло Бургос» дома сыграет с «Гран-Канарией».

ACB

Регулярный чемпионат

Сан-Пабло Бургос – Гран-Канария
Дата проведения
31 марта, 21.30, «Coliseum Burgos»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 20-5, Реал – 19-6, Манреса – 17-8, Ховентуд – 17-8, Валенсия – 16-8, Тенерифе – 15-9, Баскония – 14-11, Мурсия – 13-12, Гран-Канария – 12-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-14,  Уникаха – 11-14, Сан-Пабло Бургос – 8-16, Фуэнлабрада – 8-17, Андорра – 8-17, Обрадойро – 8-17,  Сарагоса – 8-17, Бетис – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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