АСВ. «Обрадойро» – «Манреса», «Сарагоса» встретится с «Ховентудом»

В субботу, 2 апреля, в рамках регулярного чемпионата Испании «Обрадойро» примет «Манресу», «Сарагоса» дома встретится с .

ACB

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Манреса Дата проведения 2 апреля, 19.00, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Бетис – Мурсия Дата проведения 2 апреля, 19.00, «Palacio Municipal Deportes San Pablo» Онлайн матча

Положение команд: Барселона – 20-5, Реал – 19-6, – 17-8, Ховентуд – 17-8, Валенсия – 17-8, Тенерифе – 15-10, Баскония – 14-11, Мурсия – 13-12, Гран-Канария – 13-12, Бреоган– 12-13, Бильбао – 11-14, Уникаха – 11-14, Сан-Пабло Бургос – 8-17, Фуэнлабрада – 8-17, Андорра – 8-17, Обрадойро – 8-17, – 8-17, – 6-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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