Спенсер Динуидди: «Пусть «Вашингтон» занимает межсезоньем, а «Даллас» ждет плей-офф»

Разыгрывающий после крупного поражения от (103:135) не захотел разговаривать о бывшей команде.

После обмена из «Уизардс» в феврале Динуидди публично удивился тому, что его по ходу сезона попросили меньше бросать по кольцу и сосредоточиться на розыгрыше. Возникли также слухи о том, что Спенсер был плохим партнером по команде и его не любили в раздевалке «Вашингтона».

«Я сказал о бывшем клубе то, что сказал. Знаю, что позже они делали заявления по поводу раздевалки, которые, собственно, подтверждают то, что я говорил относительно этой ситуации...

Пусть «Вашингтон» занимает межсезоньем, а «Даллас» ждет плей-офф», – заявил Динуидди.

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