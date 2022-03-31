«Кавальерс» сохранят Ар Джей Нембарда и Мозеса Брауна

Теги переходы Кливленд НБА Мозес Браун Ар Джей Нембард Баскетбол

«Кавальерс» решили сохранить в команде разыгрывающего Ар Джей Нембарда (23 года, 196 см) и центрового Мозеса Брауна (22 года, 218 см).

Выступавший на условиях двустороннего контракта Нембард (13 матчей, 1,2 очка и 0,9 передачи в среднем за встречу) подпишет с клубом полноценное соглашение, а Браун займет получит двусторонний контракт.

Браун в среду набрал 12 очков и 9 подборов в игре с «Далласом», он дважды заключал с «Кавальерс» 10-дневные сделки.

В 8 матчах за «Кливленд» Браун набирает 3,8 очка и 2,8 подбора в среднем за игру.

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