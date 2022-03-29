Йонас Валанчюнас планирует сыграть на Евробаскете-2022 за сборную Литвы

Литовский центровой «Нового Орлеана» планирует принять участие в Чемпионате Европы-2022.

Игрок сообщил, что определенно сыграет за сборную Литвы, если не получит травму или не столкнется с непреодолимыми обстоятельствами.

В нынешнем сезоне НБА Валанчюнас набирает 18,1 очка и 11,6 подбора в среднем за матч.

Ранее стало известно, что Евробаскет-2022 примут Латвия, Финляндия и Кипр. Даты проведения турнира – с 1 по 18 сентября.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»