Йонас Валанчюнас планирует сыграть на Евробаскете-2022 за сборную Литвы

Теги Новый Орлеан сборная Литвы НБА Йонас Валанчюнас Евробаскет-2022 Баскетбол

Литовский центровой «Нового Орлеана» Йонас Валанчюнас планирует принять участие в Чемпионате Европы-2022.

Игрок сообщил, что определенно сыграет за сборную Литвы, если не получит травму или не столкнется с непреодолимыми обстоятельствами.

В нынешнем сезоне НБА Валанчюнас набирает 18,1 очка и 11,6 подбора в среднем за матч.

Ранее стало известно, что Евробаскет-2022 примут Латвия, Финляндия и Кипр. Даты проведения турнира – с 1 по 18 сентября.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»

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