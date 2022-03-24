Стэнли Джонсон: «Целью «Лейкерс» по-прежнему является победа в чемпионате»

Форвард «Лейкерс» после матча с «Сиксерс» (121:126) заявил, что калифорнийская команда по-прежнему нацелена на победу в чемпионате.

«Целью «Лейкерс» по-прежнему является победа в чемпионате.

Мы работаем с прицелом на то, чтобы подойти к плей-ин и плей-офф в своем лучшем виде, быть максимально готовыми к этой стадии. Сегодня нам не удалось победить, но мы можем продолжать выкладываться на площадке, это будет при нас и в будущем», – заявил Джонсон.

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