Аллен Айверсон: «В последний раз видел Кобе на церемонии по выводу его номера из обращения»

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Член Зала славы Аллен Айверсон рассказал, когда он в последний раз видел легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта.

«Ну и вопрос. Никто никогда не спрашивал меня об этом. Я даже не задумывался об этом, но теперь знаю. В последний раз я видел его на церемонии по выводу его номера из обращения.

Я помню, как обнял его. У него на руках был ребенок, младшая дочь. С ума сойти», – рассказал Айверсон.

Брайант – единственный игрок в истории НБА, в честь которого клуб вывел сразу два номера (8 и 24). Церемония состоялась в 2017 году. В январе 2020-го Кобе погиб при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния.

Айверсон узнал о кроссовере только в колледже, но натренировал его так, что уже в первом сезоне в НБА раскрутил Джордана

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