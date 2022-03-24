Донатас Мотеюнас: «Это не совпадение, что Харден не выигрывал чемпионат»

Форвард высказал свое мнение о звездном игроке НБА Джеймсе Хардене, с которым вместе выступал в составе .

У литовца спросили, считает ли он Хардена эгоистичным.

«Что я могу сказать? Основываясь на моем собственном опыте, скажу так: тот образ Хардена, который преподносится в СМИ – это тот Харден, которого мне довелось повстречать.

Как мне кажется, тот момент, что он является одним из нескольких великих игроков современности, которые не выиграли ни одного титула, это ни в коем случае не совпадение», – заявил Мотеюнас.

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